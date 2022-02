Tchad : la société civile de Moundou demande la dissolution du conseil municipal

La plateforme de la société civile de la ville de Moundou a tenu ce 19 février dans la salle de réunion de l'ATALTRAB, une rencontre de restitution du rapport de l'Inspection générale d'État (IGE) suite à la mission de contrôle à la mairie de Moundou.



"La population apprécie à sa juste valeur le travail de l'IGE. En revanche, elle n'est pas d'avis sur la tenue de la session extraordinaire élective du conseil municipal, l'installation du rescapé de l'exécutif en tant que maire et la précipitation avec laquelle la tutelle gère la crise", affirme la plateforme.



La société civile recommande l'annulation de la tenue de la session extraordinaire élective prévue mardi 22 février 2022, l'annulation de l'acte de désignation du maire intérimaire, la dissolution inconditionnelle de l'ensemble du conseil municipal et la mise sur pied d'un comité de crise bipartite avec un cahier des charges bien déterminé.



Huit personnalités de la commune de Moundou ont été suspendues de leurs fonctions à l'issue de la mission de l'IGE dont les conclusions ont été rendues le 15 février. Parmi les personnes suspendues figure le maire intérimaire Nédiao Dingambaye, la maire 2ème adjoint, le secrétaire général de la mairie, deux comptables, le magasinier et le coordonnateur de l’assiette fiscale.