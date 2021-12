Tchad : la société civile des Ennedi Est et Ouest se renforce pour un meilleur rôle

La formation est organisée par le ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, à travers la 2ème phase du Projet d'appui à la société civile (PASOC).



Le secrétaire général de la commune d'Amdjarass, Izadine Daoud Abakar, a donné le coup d'envoi.



15 participants prennent part à cet atelier de huit jours. Ils seront outillés sur plusieurs thématiques notamment : comment réaliser l'audit organisationnel des organisations de la société civile au Tchad et comment élaborer des stratégies de diversification et de mobilisation des ressources financières des organisations de la société civile.



​Le représentant du coordonnateur du PASOC, Mahamat Seby lougoum, précise que l'objectif du projet est de contribuer à l'enracinement de la démocratie et de la paix au Tchad à travers une participation croissante et effective des organisations de la société civile par le biais du citoyen dans le processus de la vie politique, économique et social du pays.



L'objectif spécifique du PASOC est de faire de la société civile tchadienne un partenaire responsable, crédible, informé et compétent de la vie économique, politique et sociale du pays afin d'accroître à terme la participation citoyenne dans le processus de prise et de suivi des décisions au niveau local et national.