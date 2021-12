Tchad : la société civile des provinces de l'Est formée pour une action renforcée

La formation s'inscrit dans l'objectif de promouvoir la participation citoyenne dans le processus de prise des décisions à travers un renforcement durable des capacités des Organisations de la société civile (OSC) et dans le dialogue avec les institutions communales et les autorités locales.



C'est dans cette optique que le CDVT veut mettre en œuvre ses activités dans les neuf communes d'installation des centres de documentation des OSC au profit des communautés.



La cérémonie de clôture a été présidée par le secrétaire particulier du gouverneur de la province du Ouaddaï, Oumar yaya, en présence du 3ème adjoint au maire de la ville d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo.



Au total, 29 participants venus des trois provinces précitées ont pris part à cette formation. Ils ont été outillés sur plusieurs modules notamment le contrôle citoyen et la recevabilité, la gestion des équipements communaux, les relations entre les communautés et les OSC et l'élaboration du budget participatif.



Le CDVT est un collectif de cinq organisations de la société civile soucieuses de renforcer l'employabilité et la socialisation des jeunes à travers un corps de volontariat opérationnel et efficace.



Le chef de département chargé de suivi et formation des volontaires du CDVT, Ibrahim Ahmat Ibrahim, a exhorté les participants à dupliquer cette formation au profit des membres pour qu'eux aussi aient toutes les notions reçues.



Pour le secrétaire particulier du gouverneur, Oumar Yaya, les objectifs fixés par le CDVT sont atteints, raison pour laquelle il a demandé aux participants de s'impliquer dansle développement du Tchad, la concorde, le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale des populations.