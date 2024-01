Tchad : la société civile du Ouaddaï boucle une campagne de sensibilisation à Farchana

Farchana marque la dernière étape de la campagne de sensibilisation sur l'éducation des enfants, la santé de la reproduction, et la préservation de l'environnement, organisée par la Plateforme des organisations de la société civile dans la province du Ouaddaï, le 31 décembre 2023. Cette campagne a eu lieu du 24 au 31 décembre 2023 dans les trois départements de la province du Ouaddaï.



L'importance de la planification familiale, de la vaccination des enfants, de l'éducation des enfants et de la protection de l'environnement a été au cœur des discussions. L'objectif était de sensibiliser le public aux avantages des consultations prénatales et de l'accouchement avec l'assistance de personnel spécialisé.



Le chef de canton, Moulou Salim Fadoul Doutoum, a exprimé sa gratitude envers la plateforme pour cette initiative salutaire et a encouragé les citoyens à s'investir dans l'éducation de leurs enfants.



Le rapporteur général de la plateforme, Abbas Khassim Ali, a expliqué que l'un des objectifs de la plateforme est de sensibiliser la population pour promouvoir l'éducation des enfants et contribuer au développement de la province. Il a souligné que cette campagne était une partie intégrante du plan d'action de la Plateforme pour l'année 2023.



La clôture de l'événement a été marquée par un sketch théâtral mettant en lumière l'importance de l'éducation des enfants, de la santé de la reproduction et de la préservation de l'environnement.