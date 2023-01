Tchad : la société civile du Ouaddaï condamne les récents conflits meurtriers et fait des propositions

La Plateforme des Organisations de la Société Civile du Ouaddaï (POSOC/PO) a publié un communiqué condamnant fermement les récents conflits intercommunautaires qui ont eu lieu dans les cantons Guéri et Bourtail, dans le département de Ouara.



En effet, ces événements meurtriers ont causé la mort de nombreux citoyens, et ont perturbé la paix et la stabilité de la province. La POSOC/PO a également dénoncé l'assassinat d'une jeune femme, mère de 4 enfants, qui s'est produit récemment à Abéché.



Selon la Plateforme, ces actes inhumains et lâches freinent considérablement le développement de la région et sont contraires aux valeurs de paix et d'harmonie qui régnaient par le passé entre les communautés de la province du Ouaddaï.



Dans son communiqué, la POSOC/PO a également demandé au gouvernement de trouver des solutions efficaces pour mettre fin aux conflits meurtriers qui se répètent chaque année dans la province.



Pour y parvenir, la POSOC/PO propose notamment la création de comités mixtes de sécurité, le désarmement des civils, la traduction en justice des auteurs de conflits, l'implication de la société civile dans la résolution des conflits, ainsi que l'accompagnement et l'appui de cette dernière dans les campagnes de sensibilisation pour la paix et le vivre ensemble.



Le porte-parole de la POSOC/PO, Aboulkhassim Mahamat Hassan, a également salué la démarche entreprise par le gouverneur de la province du Ouaddaï pour réconcilier les communautés en conflit, et a appelé à poursuivre dans cette voie pour résoudre ces conflits.