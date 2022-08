Tchad : la société civile du Ouaddaï partagée sur les appels à réhabiliter le sultan

La POSOC/PO "n'est pas responsable des conséquences qui découleront des actions de grandes envergures", selon un communiqué parvenu à Alwihda Info.



L'organisation dénonce "le fait que des personnes mal intentionnées s'installent à N'Djamena et parlent au nom de la société civile du Ouaddaï". Elle appelle les différents acteurs de la société à œuvrer pour le maintien de la paix et à promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Aussi, elle invite à accompagner le gouvernement dans tout le processus de dialogue national inclusif et invite toutes les parties prenantes à y participer activement.



À une dizaine de jours du dialogue national inclusif, les autorités sont sous pression et font face à différentes revendications de dernière minute : les travailleurs, la jeunesse, la société civile, les opérateurs économiques, les diplômes sans emploi ou encore les étudiants.