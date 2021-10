Tchad : la société civile du Ouaddaï préoccupée par les conflits intercommunautaires

Le président de l'association, Abbas Khasim Ali, a martelé que ce sujet est préoccupant et mérite l'intervention de tout un chacun, les chefs traditionnels, les chefs de race, les leaders des jeunes et des femmes, les chefs de quartier. "Tous doivent se mobiliser ensemble pour éradiquer ces conflits qui freinent les activités socioéconomiques mais aussi endeuillent des familles", a-t-il insisté.



Abbas Khasim Ali appelle la jeunesse de la province du Ouaddaï à assurer sa responsabilité et à utiliser les réseaux sociaux correctement pour éduquer, conscientiser et sensibiliser la population sur la cohabitation pacifique, la paix et la stabilité dans la province.



Il sollicite l'appui de toutes les couches sociales pour mener des sensibilisations dans les villages et ferriques pour le changement de comportement au sein de la population du monde rural et urbain.



Le conférencier cheikh Sidick Abakar Djido a affirmé que la religion musulmane enseigne le pardon, la culture de la paix, la tolérance et le respect des autres. Pour lui, les chefs de village, de ferrique et les leaders religieux doivent sensibiliser leurs concitoyens afin que de tels événements ne se reproduisent jamais car la province du Ouaddaï est reconnue dans l'enseignement du saint Coran et des sciences islamiques.