Tchad : la société civile du Ouaddaï reçoit un appui de l'ambassade de France

L'ambassade de France au Tchad a récemment octroyé un financement de 100 000 € (soit 65 595 700 FCFA) à la Plate-forme des Organisations de la Société Civile du Ouaddaï (POSOC), pour soutenir le développement de la société civile dans la région d'Abéché.



Ce financement s'inscrit dans le cadre du fonds de solidarité internationale pour les projets innovants. Il a été dévoilé le 1er novembre 2023, lors d'une cérémonie officielle qui a réuni des représentants de l'ambassade de France et des responsables de la POSOC.



Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a salué cette initiative et a souligné l'importance de renforcer la société civile dans la région. Le projet, intitulé « Appui à la Plate-forme des Organisations de la Société Civile du Ouaddaï » (PASOC), a pour objectif de développer et de structurer la fédération des organisations de la société civile.



Il vise à renforcer la coopération entre Montpellier en France et Abéché, en fournissant un relais tangible pour les projets de coopération. La plate-forme Aboul Khassim, qui représente plus de 50 associations de la société civile, sera directement impliquée dans la mise en œuvre de ce projet.



Il se compose de trois composantes clés, à savoir la structuration du réseau et son fonctionnement, l'animation de la plate-forme conformément à l'esprit de Montpellier, et le soutien aux activités à court terme et à forte visibilité.



La coordinatrice du projet, Dr Roumane Mouktar, a précisé que ce financement de 100 000 € est attribué en deux tranches, la première représentant 60% du montant total, et la deuxième devant être versée après la soumission d'un rapport technique et financier validé par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France.



Le projet, d'une durée de 18 mois, est conçu pour répondre aux besoins de la société civile du Ouaddaï, et soutenir des actions bénéfiques pour l'ensemble de la population de la région. Le secrétaire général du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a conclu en soulignant l'engagement des autorités provinciales à travailler en collaboration avec la Plate-forme des Organisations de la Société Civile du Ouaddaï.



Enfin, il a exprimé son espoir que ce projet renforcera la coopération entre le Tchad et la France, tout en encourageant les organisations de la société civile à tirer pleinement parti de cette opportunité de coopération fructueuse.