Tchad : la société civile en formation pour lutter contre la malnutrition au Salamat

Le Réseau des Organisations de la Société Civile pour la Nutrition au Tchad, a organisé ce mardi 17 mars, un atelier de renforcement des capacités à l'endroit des membres de l'Antenne Provinciale du Salamat. La cérémonie a eu lieu au siège de la Croix rouge à Am-Timan. Elle est présidée par le Secrétaire général du Département de Bahr-Azoum, Djido Ali ABATCHA, représentant le Secrétaire général de la province du Salamat.



Dans le cadre du projet intitulé « Fonds Commun pour le Renforcement de la Nutrition », financé par le Mouvement SUN à travers L'UNOPS, le programme suit son cours avec la mise en œuvre de la formation de renforcement des capacités des membres des Antennes provinciales. L'objectif principal visé par cette formation, est de renforcer les capacités des Antennes nouvellement installées, sur la compréhension des problématiques sanitaires et nutritionnelles.



Le chef de projet, Nadjiadjim Koïngar Tatola, a, dans son mot de bienvenue, précisé que la malnutrition augmente dans la province du Salamat. Pour lutter contre ce mal, il faut l'implication de tout le monde.



Bechir Djimet Seïd, qui préside l'Antenne provinciale du Salamat, a sollicité l'appui technique de la Délégation sanitaire provinciale, et financier, des organisations non gouvernementales, pour accompagner son antenne dans la réussite de ses activités.



Lors de son intervention, le président du Réseau des Journalistes pour la Nutrition au Tchad, Luc Azina Dandjaye, a fait savoir que leur présence témoigne de l'attachement qu'ils prouvent pour le bien-être familial afin d'essayer de renverser les tendances.



Le Réseau des Scientifiques est représenté par Abderahim Ibrahim qui a déclaré que le Salamat est le grenier du Tchad, il est donc inadmissible de parler de malnutrition aiguë dans cette province. Selon lui, du travail reste à faire.



Ouvrant l'atelier, le Secrétaire général du Département de Bahr-Azoum, Djido Ali ABATCHA, a souligné que cette formation sera une occasion de partager des connaissances sur les différents modules élaborés par les experts et universitaires membres de l'alliance SUN/Tchad.



Du 17 au 18 mars, les participants vont échanger autour des problématiques sanitaires et nutritionnelles dans la province du Salamat.