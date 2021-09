Tchad : la société civile et les institutions de recherche du Logone Occidental en réflexion à Moundou

Les membres des organisations de la société civile (OSC) et ceux des institutions de recherche scientifique prennent part ce 16 septembre au Centre Martin Luther King de Moundou, à un atelier de réflexion sur les thématiques de plaidoyer sectoriel par les coalitions d’OSC et des institutions de recherche scientifique.



Organisé par le Projet d’appui à la société civile dans le cadre de la coopération Tchad-Union Européenne, cet atelier de deux jours a pour objectif de renforcer les capacités des participants afin qu’ils soient à mesure de répondre efficacement aux capacités en plaidoyer pour surmonter les obstacles contre les biens être des communautés et pour les thématiques d’intérêt général de ces organisations dans leurs domaines d’intervention respectifs d’intervention.



Le chargé de suivi et d’évaluation du PASOC, Djérakoubou Nazaire, représentant le coordonnateur, a fait savoir que le plaidoyer est un outils clé pour obtenir le changement au sein de nos sociétés en engageant les décideurs et les acteurs à différents niveaux.



Lançant officiellement les travaux, le secrétaire général de la province du Logone Occidental, Tchouzébé Sidang Basil, s’est dit convaincu que seul le dialogue peut permettre aux uns et aux autres d’aplanir les divergences de point de vue et de résoudre les différents afin de construire un Tchad uni et prospère.



Tchouzébé Sidang Basil reconnait que la société civile est un acteur incontournable de la démocratie, de la bonne gouvernance et du développement local et durable aux côtés des autorités locales et des collectivités autonomes.



Le projet d’appui à la société civile est la concrétisation de l’esprit de l’accord de Cotonou entre l’Union Européenne et les pays ACP dont le Tchad, à travers le 11ème fonds européen de développement pour appuyer la volonté de l’Etat du Tchad dans sa quête d’enracinement de la démocratie et de la paix.



Il a pour objectif de contribuer à faire de la société civile tchadienne, un partenaire responsable, crédible, informé et compétent de la vie économique, politique et sociale du Pays afin d’accroitre à terme, la participation citoyenne dans le processus de prise et suivi des décisions au niveau local et national.