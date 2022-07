Tchad : la société civile s'active pour une mobilisation citoyenne en vue du dialogue

18 organisations de la société civile sont retenues après une sélection rigoureuse par le PNUD. Ces organisations doivent désigner 3 représentants pour livrer leur message de paix, d'unité, de vivre ensemble et de cohabitation pacifique.



L'objectif est de susciter la participation citoyenne de toutes les couches de la société au processus en cours à travers une mobilisation citoyenne à la base, tant urbaine que rurale.



Le représentant des personnes handicapées, Galmaï Moussa Abdramane, invite les tchadiens à se tenir debout comme un seul Homme pour contribuer au dialogue national inclusif. Pour lui, c'est un rendez-vous important et la seule chance de faire la paix définitive au Tchad.



Ngarti Ngarhingar Désiré, représentant de la jeunesse tchadienne, considère que les partis politiques de tous bords et les organisations de la société civile doivent continuer à mutualiser leurs efforts et à faire des propositions pertinentes pour la réussite de cette transition, ce qui permettra au Tchad d'asseoir définitivement des institutions solides pour un Tchad nouveau post-transition.



Acheikh Ibni Oumar, ministre d'État à la Réconciliation nationale et au Dialogue, a lancé la campagne de mobilisation citoyenne.