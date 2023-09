Tchad : la société civile visite les lieux carcéraux de Sarh

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, le Cadre de Concertation des Organisations de la Société Civile et la délégation des Droits de l’Homme du Moyen-Chari a effectué ce 29 septembre 2023, une visite de travail dans les lieux carcéraux de la ville de Sarh.



Il s’agit du commissariat de Begou, la police judiciaire et la brigade de gendarmerie de la place.



Le président provincial dudit cadre, M’baïarebeye Christophe, a souligné que l’objectif de ces visites est de s’imprégner de la situation des personnes détenues dans les lieux carcéraux, faire le plaidoyer pour une meilleure condition de vie des détenus et le personnel pénitentiaire, améliorer les conditions des détenus, et de faire valoir leurs droits.



M’baïarebeye Christophe a ajouté que ce cadre a également pour mission d’interpeller les officiers de la police judicaire quant au respect de la procédure d’arrestation, et de la garde à vue, et identifier les difficultés que rencontrent les officiers de Police judiciaire, ainsi que les détenus.



Enfin, le président provincial du Cadre de Concertation des Organisations de la Société Civile et la délégation des Droits de l’Homme du Moyen-Chari a salué le travail professionnel effectué par les différentes brigades de la gendarmerie, ainsi que les brigades de commissariat de police.