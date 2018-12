Tchad : la société d'électricité va être scindée en deux

La Société Nationale d'Electricité (SNE) devrait être restructurée au cours de l'année 2019. Elle sera scindée en deux entités spécialisées, I'une dans la production et I'autre dans la distribution et la commercialisation.



Cette restructuration souhaitée par le gouvernement fait partie de ses objectifs en matière de politiques sectorielles dans le secteur de l'énergie. Elle devrait soutenir la stratégie du ministère de l'Energie d'augmenter d'ici 1 à 2 ans le taux de couverture électrique de 8,8% à 50%.



Une remise en marche de parcs de production vieillissants



La SNE a récemment remis en marche un certain nombre de parcs de production électrique vieillissants. D'après le directeur général de la SNE, Jean Paul Mbatna, "depuis que nous avons reçu l'aval des plus hautes autorités, un certain nombre de parcs vieillissants qui ne répondaient plus à nos attentes ont été remis en marche. Grâce à la technicité de nos agents, ils sont de nouveau en marche".



Le 24 septembre dernier, le chef de l'Etat, Idriss Déby, a effectué une descente inopinée à la direction de la SNE. Au cours de sa visite, il avait donné des instructions au ministre du Pétrole pour que les deux centres de production de la SNE à Djarmaya soient mis en activité le plus rapidement possible pour renforcer le centre de production de Farcha. Il a également exigé une gestion rationnelle de la quantité de carburant livrée aux bureaux de la SNE dans les provinces du pays.



La SNE dispose de deux centres de production d’énergie à la raffinerie de Djarmaya. Le premier produit 20 mégawatts jour et le second 14 mégawatts. Ces deux centres étaient en arrêt depuis quelques mois. En 2017, l’Etat fournissait 11 citernes par jour à la SNE, cette quantité a été réduite à 7 en 2018.



Vers une plus ample exploitation de l'énergie renouvelable



Toujours en matière d'énergie, I'Agence de Développement des Energies Renouvelables (ADER) devrait être restructurée en 2019 en vue d'une exploitation optimale de l'immense potentiel en énergie renouvelable du pays au bénéfice des populations et entreprises qui ont un accès très limité à l'énergie.



L'acquisition des matériels et équipements servant à la production et à la promotion des énergies renouvelables est exonérée de TVA. Cette exonération sera perpétuée en 2019.