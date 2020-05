Tchad : "la solution viendra du ciel", les chrétiens invités à prier pour la Pentecôte

L’Église Évangélique Internationale Foursquare du Tchad appelle l’ensemble des chrétiens à consacrer un moment de prière ce dimanche 31 mai 2020 à l’occasion de la Pentecôte.



L’Église explique que face au Covid-19, la solution viendra du ciel. "Nous demandons à tous les chrétiens de prendre un temps de prière en famille en ce jour de dimanche et la solution viendra du ciel", explique le Bishop Natoi-Allah Ringar.



Selon lui, cette année, la Pentecôte qui est l'une des grandes fêtes chrétiennes, est authentique à ce qui est écrit dans la Sainte Bible.



"Dieu réalise la parole du sauveur Jésus Christ au jour de la pentecôte, dit la bible dans l'acte 2. Le jour de la pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux et il remplit toute la maison ou ils étaient assis. C'est la descente du Saint Esprit", explique le Bishop Natoi-Allah Ringar.



Il ajoute que la Pentecôte de cette année est identique à celle que les apôtres ont expérimenté car ils étaient aussi confinés : "Le Saint Esprit était descendu avec des bénédictions à savoir l’unité du peuple, la grande délivrance de la Nation, la paix durable et le développement économique, social et culturel."