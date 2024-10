Tchad : la sous-secrétaire générale de l’ONU reçue au ministère des Affaires étrangères

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine, de la Coopération internationale et des Tchadiens de l’Étranger, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, a reçu en audience, le lundi 21 octobre dernier, Mme Elisabeth Spehar, sous-secrétaire générale de l'ONU, chargée du Bureau d'Appui à la Consolidation de la Paix.



Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la visite de travail de Mme Spehar au Tchad, a été l'occasion pour les deux délégations, d'échanger sur des questions cruciales liées à la paix et à la sécurité dans la région, mais aussi, sur la crise humanitaire à laquelle le pays est confronté et la situation des réfugiés soudanais.



Mme Spehar a salué les efforts du Tchad dans la promotion de la stabilité régionale, et a exprimé la volonté de l'ONU de renforcer sa collaboration avec le gouvernement tchadien pour garantir une paix durable dans la région.



Un accent particulier a été mis sur la crise humanitaire liée à l’afflux massif des réfugiés, appelant à une mobilisation internationale pour aider le Tchad à y faire face.