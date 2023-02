Tchad : la spiruline, une solution miracle contre la malnutrition, ignorée par les autorités

Le Tchad, un pays d’Afrique centrale, connu pour ses difficultés économiques, politiques et sociales, lutte également contre la malnutrition qui frappe les enfants et les adultes.



Dans cette bataille, un aliment miracle peu connu, la spiruline, produit naturellement dans les mares du bassin du Lac Tchad, offre une solution prometteuse. La spiruline, également connue sous le nom de dihé en arabe tchadien, est une algue riche en protéines, et contient de nombreux nutriments et vitamines.



Selon l’UNESCO, 15g de spiruline contiennent autant de protéines que 100g de bœuf. Elle est utilisée dans l’alimentation humaine, animale, et même dans les cosmétiques.



Malgré ses vertus nutritives et contre les toxiques, la spiruline reste négligée par le gouvernement tchadien. La production de cet aliment est réalisée par environ 200 femmes du village Artomossi, dans le canton Iserom, situé dans les régions du Kanem et du Lac Tchad.



Chaque jour, ces femmes collectent l’eau des mares dans des récipients de fer, versent l’eau dans une cuve sphérique dans le sable. Cette cuve filtre l’eau et laisse les dépôts d’algues. Les dépôts sont ensuite versés sur le sable et forment des galettes qui sont séchées au soleil. Les galettes sont coupées en morceaux et le sable est retiré.



Cette méthode traditionnelle constitue l’économie pour les femmes de la région. Les galettes de spiruline sont vendues sur le marché local, ou exportées dans les pays voisins, voire dans les autres continents.



En 2018, un projet de labélisation de la spiruline, appelé BIOPALT (Biosphère et Patrimoines) du Lac Tchad, a été mis en place d’un montant total de 6 456 000 $ US financé par la Banque Africaine de développement, mais jusqu’à présent, il n’y a aucune information sur l’évolution de ce projet ou sur sa finalité.



Selon Audrey Azoulay, la directrice générale de l’UNESCO, « les réserves de biosphère sont des laboratoires d’interaction harmonieuse entre l’Homme et la nature, permettant de faire progresser les connaissances scientifiques des peuples autochtones, de faciliter le partage du savoir, de promouvoir l’interface science-société, et de favoriser les voies par lesquelles la science peut apporter des solutions concrètes dans le quotidien des populations locales ».



Dans cette perspective, la spiruline est une ressource biologique pour lutter contre la malnutrition, mais elle est négligée par les autorités du pays.



Cette ressource, recherchée par de grands centres pharmaceutiques dans le monde entier, est une solution pour la conservation de la biodiversité, la réduction de la pauvreté et le développement durable dans la zone du lac Tchad, où elle peut renforcer l’insuffisance alimentaire.