Tchad : la station provinciale de l’ONAMA/Sarh a du mal à émettre

Depuis un certain temps, la station provinciale de l’ONAMA/Sarh a de la peine à émettre normalement, faute de carburant.



C’est ce qui sort du chef intérimaire de ladite station, Djoningar Ngarinan, lors d’une déclaration faite ce matin à son bureau, face aux hommes des médias de la place.



Djoningar Ngarinan poursuit dans sa déclaration en précisant que les heures de distribution d’électricité de la Société Nationale d’Electricité SNE dans la ville de Sarh ne les favorisent pas vraiment. Ce matin encore, beaucoup d’auditeurs et auditrices se plaignent, face à cet arrêt brusque de l’ONAMA/Sarh.



Face à cette situation, le chef intérimaire de l’ONAMA/Sarh, Djoningar Ngarinan demande aux autorités, et aux élus locaux de la province du Moyen-Chari, de soutenir cette radio qui accompagne le gouvernement dans sa politique de développement.