Tchad : la station-service Total Loni 1 inaugurée à Farcha

Le directeur général de Total Énergies au Tchad, M. Allahou, indique que la vision de l’entreprise est de faire un véritable lien de vie à travers son réseau. Il inviter les autres tchadiens à emboîter le pas et à œuvrer pour le bien collectif.



La représentante du ministère de l’Énergie, Fatimé Djaddah Amadou, remercie le promoteur de la station par ailleurs président du Conseil d’administration de Gaz Com au Tchad. Elle affirme que son département sera toujours aux côtés de telles initiatives pour plus de compétitivité au niveau des produits pétroliers.