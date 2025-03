Tchad : la station-service de Bébédjia n'est pas ravitaillée en essence depuis 3 mois

C'est une situation très alarmante pour la population de Bébédjia, en général, et les enseignants qui sont plus victimes de cette situation.



Ces enseignants consomment plus d'essence pendant la période de cours, mais en dépit de cette précarité, l'achat du carburant chez les détaillants ne répond pas au norme, beaucoup plus les enseignants consomment le quart de leur salaire dans le carburant.



Le non fonctionnement de la station-service à Bébédjia, les détaillants profitent de cette occasion pour doubler, voire même tripler le prix. Le litre d'essence vendu chez les détaillants auparavant à 800 FCFA, se vend aujourd'hui à 1000 FCFA, voire même dans les quartiers reculés de Bébédjia à 1100 FCFA.



Pour d'amples informations, nous avons rencontré le gestionnaire de station-service de Bébédjia, Isakha Mahamat Youssouf qui a précisé que depuis trois mois, la station-service de Bébédjia n'est pas alimenté en essence, mais plutôt en gasoil. Car selon lui, ce phénomène entrave sur le fonctionnement de la station, d'une manière détaillée.



Il a aussi expliqué que les grands commerçants avec leur politique commerciale bloquent une grande partie des carburants, sortir de la pompe de Djarmaya pour alimenter juste les chefs-lieux des provinces, d'autres importent du carburant du Cameroun, qui selon eux au profit des détaillants qui doublent le prix aux usagers.



Dans la ville de Bébédjia, cette situation créé l'absence totale des moyens financiers dans les foyers, certains fonctionnaires investissent plus sur les carburants, au détriment de leur foyer. Officiellement, l'on n'a rien constaté de la pénurie des carburants au Tchad, mais pourquoi cette carence ? Est-ce que c'est une pénurie artificielle ?



Pour cette question, les voies se sont levées à Bébédjia pour plaider auprès des plus hautes autorités pour pallier à cette situation afin que les usagers retrouvent une condition de vie normale dans les foyers. Sinon, c'est un désarroi total pour la population en général et les enseignants, des pères éducateurs, pour un changement du système éducatif.