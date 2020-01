Tchad : la taxe sur la protection de l'environnement élargie

Depuis le 1er janvier 2020, la taxe sur la protection de l'environnement concerne plus de produits qu'auparavant. Elle est désormais valable pour les bouteilles de boissons alcoolisées produites localement (10 F CFA par bouteille), les bouteilles d'alcools importées et vendues (50 F CFA par bouteille), les minéraux extraits dans les mines et carrières (250 FCFA par mètre cube), les déchets industriels ou dangereux (1000 F CFA par tonne) et les déchets hospitaliers ou assimilés (1500 F CFA par tonne).



Le prix de la taxe ne change pas pour le reste. Il est de 100 F CFA par kg de conditionnement en plastique ; 250 F CFA par kg de cigarette ; 500 FCFA par kg de cigare ; 10 F CFA par kg de lubrifiants, peinture, acide, diluant, et autres produits chimiques ; et 100 F CFA par kg de produits non biodégradables.