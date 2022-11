Tchad : "la tentative de déstabilisation des Institutions, initiée le 20 octobre, doit nous interpeller tous", Kebzabo

"La sécurité intérieure occupera une place de choix dans l’action de mon Gouvernement pour mettre fin aux conflits intercommunautaires, aux troubles à l’ordre public et au phénomène d’insécurité qui continuent d’endeuiller des familles tchadiennes. Car, malheureusement, force est de constater que le maintien de l’ordre public dans notre pays est un défi perpétuel", a déclaré Saleh Kebzabo.



"La tentative de déstabilisation des Institutions de notre pays, initiée par certains partis politiques et associations de la société civile le 20 octobre dernier, doit nous interpeller tous", a ajouté le premier ministre.



Selon lui, "ces actions, ayant porté gravement atteinte à l’ordre établi, ont provoqué des morts parmi les civils et les forces de défense et de sécurité". Face à cette situation, Saleh Kebzabo assure que le gouvernement "assumera pleinement ses responsabilités".