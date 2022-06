Tchad : la transformation de l’éducation au centre d’un débat à Abéché

L’académie de l’Est et le ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, en collaboration avec l’Unicef, organise depuis ce 22 juin à Abéché, une consultation nationale des acteurs et partenaires du système éducatif, en prélude au sommet des Nations Unies sur la transformation de l’éducation au Tchad. Cet atelier de deux jours regroupe six provinces, notamment : le Borkou, l’Ennedi Est et l’Ennedi Ouest, le Sila, le Wadi Fira et le Ouaddaï.



C'est le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh, qui a officié la cérémonie du lancement.



L’objectif de cette consultation est de développer une vision partagée, un engagement et une cohérence de l'action auprès de toutes les parties prenantes mais aussi de mettre l’accent sur les changements innovants à apporter à l’éducation dans le futur, en reprise et en accélération des programmes en rapport avec les cibles des objectifs de développement durable sur lesquels le Tchad s'est aligné.



Dans son intervention, le secrétaire général de l’académie de l’Est, Dr Haroun Heloua a relevé que la tenue de cette consultation permettra d’analyser l’ensemble des contraintes à la réalisation des ODD afin d'identifier les opportunités et approches innovatrices susceptibles d'accélérer les progrès, mais également les acteurs susceptibles d’apporter des changements à haute échelle, dans le secteur et contribuer à l’identification des sujets de plaidoyer du gouvernement vis-à-vis de ses partenaires techniques et financiers.



Pour sa part, le représentant du chef bureau Unicef de la zone d’Abéché, Nodjimadji Valery a précisé que dans le cadre de la 77ème Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies a annoncé qu'un sommet de la transformation de l’éducation se tiendra en septembre 2022, afin de renouveler l’engagement international en faveur de l’éducation.



Et d'ajouter que le monde connaît une crise mondiale des apprentissages qui prive des centaines de millions d’enfants et des jeunes de leur droit à une éducation de qualité, ce qui fait que de nombreux objectifs de développement durable liés, à l’éducation, sont loin d'être atteints.



Lançant les travaux de l’atelier, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh a relevé l’importance que représente cette consultation, au vu de sa portée politique et stratégique pour l’éducation au Tchad, mais également de son soutien au secteur de l’éducation au niveau mondial, en rapport avec les cibles des objectifs de développement durable.



Il s’est engagé à faire porter sa voix pour que les réalités géographiques et socio-économiques des provinces soient prises en compte, afin de faciliter l’émergence d'une vision nationale nouvelle, et ainsi, transformer l’éducation d'ici à l’horizon 2030.