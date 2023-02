Tchad : la tribu Bilala clôture son 1er festival culturel, social et sportif au Batha

La province du Batha, dans la région du centre de Tchad, a vu la clôture du premier festival culturel, social et sportif de la tribu Bilala le samedi 25 février 2023.



La cérémonie a été honorée par la présence du Sultan de Fitri, Sa Majesté Tchoroma Hassan Absekin, aux côtés du secrétaire général de la province du Batha, Abdelaziz Mai Mahamat, ainsi que d'autres autorités civiles et militaires, de cadres de Fitri et de membres du conseil national de transition.



Cet événement a été l'occasion pour la tribu Bilala de partager sa culture, son patrimoine et son savoir-faire.