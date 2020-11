TCHAD Tchad : la tribu Donza se dote d’un porte-parole pour défendre l’intérêt de sa jeunesse

La nomination d’Idriss Wardougou Allanga comme porte-parole de la jeunesse de la tribu Donza, intervenue le 17 novembre, vise à recadrer le débat concernant le devenir de la jeunesse Donza et surtout à parler au nom d’une seule voix pour défendre l’intérêt général de la jeunesse Donza.



Sa nomination a été avalisée par une décision prise par le chef de canton Donza, Tahar Allanga Allatchi, pour nécessite de service. Cette nomination de Idriss Wardougou Allanga comme porte-parole de la jeunesse de la tribu Donza composée de 47 ethnies dispatchées dans le grand BET géographique, intervient dans un contexte où les jeunes de différentes communautés du Tchad qui tiennent des propos via les réseaux sociaux tendent à fragiliser la cohabitation pacifique et à renforcer le repli identitaire.



Sa nomination a été largement approuvée par les jeunes de cette tribu. C'est pour lutter contre le repli identitaire et la tenue de propos belliqueux sur les réseaux sociaux -pouvant menacer sérieusement la cohésion nationale et la paix sociale- par certains jeunes au nom de la jeunesse Donza, sans cadre légitime et légal, que le chef de canton Donza a désigné Idriss Wardougou Allanga jugé intègre, fin stratège, compètent, éloquent et apte à fédérer la jeunesse de sa communauté au tour d’un idéal de paix et de épanouissement.



Il s’est toujours distingué par son sens élevé de discernement, sa patience et sa culture de tolérance et de rassemblement qui constituent son principal atout pour le défi que rencontre la jeunesse de Donza.



La communauté Donza à travers la nomination de ce jeune âgé de 44 ans entend prôner la cohabitation pacifique, la tolérance et l'harmonie entre les différentes communautés sœurs vivant dans la province de Faya et partout dans le BET.



Le porte-parole de la jeunesse de Donza, Idriss Wardougou Allanga, saisira cette nouvelle opportunité qui s’offre à lui pour sensibiliser les jeunes de son terroir à investir davantage dans le domaine éducatif et surtout lutter contre des activités illicites.



La décision portant nomination en tant que porte-parole de la grande communauté Donza indique clairement que le porte-parole de Donza agira au nom de la jeunesse, après consultation avec le chef de canton, le représentant du chef de canton Donza de N'Djamena et d'autres notables de la communauté.



La tribu Donza est composée de 47 ethnies parlant la langue Gorane, basées essentiellement à Faya Largeau et des minorités éparpillées dans l’Ennedi et le Tibesti.







