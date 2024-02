Tchad : la troisième édition de Chad Music Expo est lancée

C'est à travers une conférence de presse, organisée ce 27 février 2024, dans le 6ème arrondissement, que la Chad Music Expo lance la troisième édition de son festival qui se déroulera à N'Djamena, du 29 février au 02 mars 2024.



Chad Music Expo est un salon international dédié aux professionnels, aux rythmes musicaux du Tchad et du monde. Cependant, il faut noter que l'échange sera au cœur de cet événement, avec des shows-cases, conférences, ateliers de formation, speed-meeting, des expositions et des After show (Mix DJ).



Yannick Drick, fondateur et directeur de ce festival, rappelle que les objectifs sont, entre autres, la mise en œuvre d'un cadre dynamique et productif d'échanges, des partenariats et stratégies dans l'écosystème musical tchadien et mondial.



Il rappelle encore que les missions de ce festival sont celles de promouvoir les musiques du Tchad et du monde, encourager la mobilité artistique entre le Tchad, les pays africains et le monde. Ce festival verra la participation des professionnels et autres invités venus du Gabon, Congo, Cameroun, France, entre autres. Nguessitta Djimtengaye William