Tchad : la vaccination contre la rougeole et de la fièvre jaune lancée à N'Djamena

Abderazack Adoum Fouda, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique et de la Prévention, et ses partenaires, ont lancé ce 13 février 2024, dans le district de santé de Farcha, la campagne de vaccination intégrée contre la rougeole et la fièvre jaune, prévue du 13 au 19 février.



La présente campagne s'inscrit en droite ligne des stratégies mondiales et régionales, ainsi que les plans stratégiques d'élimination de la rougeole et de la fièvre jaune au Tchad. Cette campagne ciblera les enfants âgés de 9 à 59 mois pour la vaccination contre la rougeole, et les personnes âgées de 9 mois à 60 ans, pour la vaccination contre la fièvre jaune.



L'objectif étant de vacciner au moins 95% de chaque cible, a indiqué Abdoulaye Yam, représentant de de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Pour le représentant de l'OMS, le succès d'une campagne dépend de la qualité de sa préparation technique par les responsables sanitaires, mais aussi et surtout, de la qualité de la coordination, du suivi et de son appropriation pour les autorités administratives, militaires coutumières, religieuses et traditionnelles.



Au regard de la faible couverture vaccinale de routine, Kofi Amponsah, représentant de la Banque mondiale, a souligné les conséquences des faibles couvertures vaccinales. Pour lui, ces conséquences se traduisent par la persistance des épidémies de rougeole et de la fièvre jaune.



L’appui de son institution, à travers ce financement, permettra de contribuer à prévenir la propagation de ces épidémies sur l'ensemble du territoire national. Après avoir lancé ladite campagne, le secrétaire d'Etat, Abderazack Adoum Fouda, s'est fait vacciner sur place.



Pour la réussite de cette campagne, il a sollicité une forte mobilisation de tout un chacun, afin que toute la cible bénéficie des vaccins.