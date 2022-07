Tchad : la vaccination de masse contre le Covid-19 lancée au Guéra

La campagne de vaccination contre le Covid-19, dans la province du Guéra, a été lancée ce 14 juillet à Mongo, en plus de 12 autres provinces.



Cette campagne se concrétise grâce à l'accompagnement de l'OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale, l'alliance GAVI, le Fonds mondial et différents pays, pour lutter contre la pandémie. La vaccination concerne les personnes âgées de 18 ans et plus.



Le gouverneur du Guéra, Sagour Mahamat Galma, a indiqué que des stratégies efficaces ont été mises en œuvre au temps du défunt Maréchal Idriss Deby, permettant de circonscrire la pandémie. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Ismaël Bahar Bachar, a indiqué que le Tchad a été félicité par l'assemblée générale de l'OMS, pour son travail extraordinaire dans la riposte contre le Covid-19 et la vaccination des populations dans les différentes provinces.



Avec l'appui des partenaires, le Conseil militaire de transition (CMT) a jugé utile de reprendre et d'étendre les activités de la vaccination, afin d'accélérer l'éradication de cette redoutable maladie pour préserver la santé de la population tchadienne. Les équipes de vaccination passeront dans les carrés, les quartiers, les marches et les gares routières, pour vacciner toutes les personnes ciblées.