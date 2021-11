Tchad : la vaccination des enfants du Batha contre la poliomyélite se poursuit

La polio ou poliomyélite est une infection virale très contagieuse, touchant principalement les enfants. Le virus se transmet par l’eau ou des aliments contaminés. Après s’être multiplié dans l’intestin, le virus envahit le système nerveux, explique le gynécologue obstétricien Masragar Kouloumbaye, médecin chef de district d'Ati.



Masraga Kouloumbaye, représentant le délégué sanitaire, a présenté le résultat du 1er tour organisé du 29 au 31 octobre 2021. Sur le cible de 168.299 enfants de 0 à 59 mois, 183.313 enfants ont été vaccinés, soit un taux de 107,31%.



Lançant officiellement la campagne de vaccination contre la polio, le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben Dergon, a demandé à l'équipe de la délégation sanitaire du Batha de s'engager avec des mesures spécifiques pour atteindre la population cible des zones reculées.



Djimta Ben Dergon a remercié tous les acteurs impliqués pour leur appui décisif. Il a exhorté les agents vaccinateurs à travailler avec courage et sérieux, en respectant la stratégie de porte-à-porte.



« Alors que l’accès aux soins de santé se réduit à cause de l’insécurité et de la pandémie de Covid-19, il n’a jamais été aussi important de redoubler d’efforts pour atteindre chaque enfant, le vacciner et l’immuniser contre toutes les maladies évitables par la vaccination y compris la polio », a conclu le gouverneur du Batha.