Tchad : la vaccination doit être "élargie aux dromadaires"

Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, M. Gayang Souaré a entamé une tournée dans la partie septentrionale du pays, à Am-Djarass, dans l'Ennedi, depuis la semaine dernière. Il a lancé la campagne de vaccination contre la péripneumonie contagieuse et la peste des petits ruminants. L'opération est organisée conjointement avec le projet d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS).



8 millions de doses de vaccins contre la péripneumonie et 4 millions de doses contre la peste des petits ruminants vont être administrées au cours de cette campagne de vaccination, selon la directrice des services vétérinaires, Dr. Nodjimadji Rirabé.



Le coordinateur du PRAPS, Dr. Ahmat Hassan Moussa a répondu aux préoccupations des éleveurs en leur signifiant que dans le cadre du projet, "sept puits pastoraux, sept centres de vaccinations et d'autres ouvrages seront réalisés dans la province de l'Ennemi Est."



Le gouverneur de la province de l'Ennedi Est, Teguene Idibeï Berde s'est réjoui du lancement de la campagne de vaccination mais souhaite un élargissement aux dromadaires. "Je suis très content mais je pense que cette vaccination doit être élargie pas seulement aux bovins et caprins mais aux dromadaires puisque c'est une zone d'élevage où les gens y donnent beaucoup d'importance", a-t-il relevé.



"Les plus hautes autorités du pays sont d'une probité absolue afin d'augmenter de manière significative la production animale et la productivité du cheptel. La campagne de vaccination est le début d'un long programme étalé sur plusieurs années visant le contrôle de ces maladies à l'horizon 2025", a expliqué le ministre de l’Elevage et des Productions animales, M. Gayang Souaré.



Le ministre a également visité un site d’élevage intensif situé à 60 km d'Am Djarass. Le site d'élevage a été initié par un opérateur économique de la localité. Le ministre a discuté avec des éleveurs afin de s'enquérir des difficultés et des besoins.