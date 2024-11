Tchad : la vente de tabac devant les établissements scolaires, un fléau qui prend de l’ampleur

De nos jours, de nombreux jeunes se lancent dans la consommation de cigarettes. En effet, elle est devenue une sorte de « petit-déjeuner » pour certains élèves et étudiants.



Pendant la récréation ou les pauses, on trouve des élèves en tenue de différentes couleurs, se cachant pour leurs enseignants, et s'asseyant discrètement derrière un mur pour fumer. Certains jeunes considèrent le tabac comme un symbole de modernité, tandis que d'autres y voient un moyen d'affirmer leur masculinité et leur maturité.



Ce comportement a échappé à la vigilance des proviseurs, directeurs, surveillants, ainsi qu'aux doyens des universités. Certains établissements négligent les fouilles des sacs de leurs élèves, bien qu'ils s'efforcent d'afficher sur les murs, la liste des objets interdits, parmi lesquels les armes et les cigarettes.



La loi de 1991 interdit de fumer dans les établissements scolaires, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs de plus de 16 ans. Le décret du 29 mai 1992 précise les dispositions concernant les autorisations et les interdictions de fumer en milieu scolaire.



Il est essentiel que les organisations non gouvernementales, et le gouvernement, conjuguent leurs efforts pour organiser des campagnes de sensibilisation contre le tabagisme en milieu scolaire. Des conférences-débats, dans chaque établissement scolaire, contribueraient également à renforcer l'éducation, et à sensibiliser les jeunes.