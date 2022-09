TCHAD Tchad : la vente en ligne éveille l’intérêt des commerçants

Par Yana Abdoulaye - 7 Septembre 2022



Les jeunes tchadiens sont de plus en plus tournés vers le commerce en ligne afin de vendre leurs créations artistiques et autres. Ils proposent divers produits pour la vente sur les réseaux sociaux.

Madjiré Léontine, vend divers produits artisanaux sur sa page Facebook. Elle propose des bracelets, et des chaussures tissées localement. Certains de ces produits sont accompagnés par des images, d’autres par le prix et le numéro de téléphone portable. « Avant, je me contentais seulement de la vente sur place. Après avoir essayé les réseaux sociaux, ça a marché.



Depuis lors, j’utilise tous les deux supports pour vendre mes produits. Les gens m’appellent souvent pour les commandes », a-t-elle fait savoir. Cette artiste utilise internet dans le but de vendre ses marchandises. « Avant, je faisais le marché ici sur place, comme tout a changé, j’utilise maintenant les réseaux sociaux ».



En dehors de Madjiré, plusieurs autres vendeurs et vendeuses sur Facebook font les mêmes business. Certaines pages proposent des chaussures, vêtements de divers modes et couleurs envahissent au quotidien les réseaux sociaux. D’autres utilisent les journaux électroniques pour se faire voir. Le commerce à travers les réseaux sociaux devient l’unique option de vente des marchandises.



Judith Diamro vend les produits artisanaux tels que les sacs à main faits à base de perles, bracelets, à travers internet. Elle propose également des porte-monnaie artisanaux made in Tchad et les bracelets. « Avant j’étais installé dans une boutique de la place. Aujourd’hui ce n’est plus le cas. Juste un poste sur ma page Facebook et voilà la clientèle », se réjouit l’artiste Minganoudji Jacqueline. Elle reconnait que le commerce sur la toile est plus pratique que la vente sur place.



« Nous avons découvert que les réseaux sociaux sont des excellents outils de communication sur les produits. Si la personne est vraiment engagée, il a tout à sa portée », dit-elle. Elle indique que le commerce en ligne est important. « Je suis satisfaite de la qualité des services qu’offre certains vendeurs en ligne. N’eut été l’interminable problème d’électricité et celui de la connexion, je pense que beaucoup de personnes seraient vers le commerce en ligne ».



Blandine Dekounnou, l’une des transformatrices des produits alimentaires va au-delà. Elle offre l’opportunité d’emploi avec ventes. « Je demande le plus souvent à ceux qui visitent ma page de laisser jute leurs numéros WhatsApp, ils peuvent bénéficier d'une formation de déclaration de 12 modules de savon, bougie parfumée par vidéos sur WhatsApp », a commenté la responsable de pages Facebook.



Bouna Bio, pour sa part, présente divers produits alimentaires et nutritionnelle qui aide quelques fois aux soins thérapeutiques. Par exemple, le cire d’abeille pour le traitement des cheveux et le beurre de karité, etc. Tout de même, en dépit de ses nombreux avantages, la vigilance doit être de mise pour ne pas se faire arnaquer sur les réseaux sociaux.





