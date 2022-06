Tchad : la vente subventionnée de sacs de céréales lancée à Sarh

Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ali Ahmat Akhabach, a lancé officiellement ce 14 juin à Sarh, la vente subventionnée du stock de céréales de l’Office National pour la Sécurité Alimentaire (ONASA).



Au total, 1900 sacs de maïs de 100 kg et 2350 sacs de riz de 50 kg seront vendus aux prix de 10 000 FCFA et 12 500 FCFA aux personnes vulnérables de la province.



A cette occasion, Ali Ahmat Akhabache a instruit les bénéficiaires d’en faire bon usage, car c’est pour sauver la population de l’insécurité alimentaire qui pointe à l’horizon, que le gouvernement tchadien, avec à sa tête le président du Conseil Militaire de Transition, Mahamat Idriss Deby Itno, a ainsi volé au secours de sa population, en la soulageant de sa souffrance.



Aussi dit-il, il n’est pas question que ces sacs de maïs et de riz se retrouvent dans les marchés pour la vente, mais qu’ils soient destinés aux concernés que sont les couches vulnérables. A la commission chargée de cette vente, le gouverneur demande de faire son travail honnêtement, sans discrimination, afin de ne léser personne.



Aussitôt dit, aussitôt fait. Ali Ahmat Akhabache a procédé à la remise de ces céréales aux quatre premières personnes vulnérables qui ont acheté leurs sacs.