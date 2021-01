Tchad : la ville d'Adré accueille plus de 2500 réfugiés suite aux violences au Soudan

Le nombre de réfugiés ayant fui vers le Tchad suite aux violences au Darfour-Ouest s'élève à plus de 2550 personnes (autour de 300 ménages). Il s'agit essentiellement de femmes, enfants, personnes âgées et jeunes.



Les réfugiés sont rassemblés depuis deux jours à Adré, à proximité de la résidence du préfet d'Assoungha, dans la province du Ouaddaï. Ils sont issus de plusieurs villages dont certains ont été pillés et incendiés.



Parmi les personnes accueillies au Tchad, 10 policiers soudanais armés ont été remis à la force mixte Tchad-Soudan, a indiqué le préfet d'Assoungha.



Deux blessés ont été enregistrés parmi les réfugiés et admis à l'hôpital. L'un d'eux est décédé des suites de ses blessures.



Les affrontements intercommunautaires d'El Geneïna qui ont éclaté depuis samedi sont progressivement maitrisés. Ils se sont toutefois étendus à des villages avoisinants. Un nouveau bilan communiqué mardi par le Comité des médecins du Darfour-Ouest fait état de 159 morts et 202 blessés.