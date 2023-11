Tchad : la ville d'Am-Timan accueillera la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2024

Elle a échangé ce 24 novembre 2024, avec les autorités administratives, les leaders traditionnels et les organisations de la société civile sur l’organisation de la SENAFET, édition 2024. C’était au cours d’une rencontre présidée par le Secrétaire général du département de Bahr-Azoum, Djido Ali, représentant le gouverneur du Salamat.



La Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année, trouve son origine de la lutte de longue haleine des femmes. Cette commémoration est issue de l’histoire de luttes féministes.



Au Tchad, conscient du rôle indéniable que jouent les femmes au processus de développement, le gouvernement a donné son quitus en consacrant toute une semaine pour la commémoration à la cause féminine.



En prélude de cette semaine qui s’annonce, la province du Salamat est retenue cette année comme site national, raison pour laquelle, le ministère de la Femme à travers à travers la direction générale de la promotion du genre été de l’autonomisation de la femme, a effectué cette mission de prospection au Salamat afin de s’imprégner de la réalité en vue d'un appui technique aux autorités provinciales pour l’organisation de ladite semaine.



Le chef de mission Malloum Kollo Goni, déclare que la tenue de la Semaine nationale de la femme tchadienne à Am-Timan, offre l’occasion particulière aux femmes de la province du Salamat pour réfléchir et mener des actions sur des thématiques diverses liées aux conditions de la femme tchadienne, notamment au leadership, à l’égalité et l’équité de genre, à la santé maternelle et infantile, aux violences basées sur le genre.



Représentant le gouverneur, le secrétaire général du département de Bahr-Azoum, Djido Ali Abatcha, souligne qu’au Tchad, les femmes représentent la majorité de la population.



Elles sont fortement présentes dans le secteur informel et agro-sylvo-pastoral. Il ajoute que si elles constituent 86 % de la main d’œuvre de la population active au Tchad, dans le Salamat, elles sont la cheville ouvrière du développement de cette province à vocation agro-sylvo-pastoral.



Les échanges avec les participants ont permis à la mission de prospection d’identifier et d’évaluer les besoins essentiels des organisations opérationnelles et dynamiques sur le terrain. Les différents acteurs et partenaires locaux sont mobilisés pour une meilleure organisation de la SENAFET dans le Salamat.