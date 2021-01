Tchad : la ville d'Amdjarass désormais équipée d'un appareil de test Covid-19

Les services sanitaires renforcent les capacités de dépistage du Covid-19 dans les provinces. L'hôpital provincial d'Amdjarass est désormais en mesure de faire le dépistage du Covid-19 suite à l'installation cette semaine d'un équipement adapté.



Le nouvel équipement permettra de gagner du temps : les tests n'auront plus besoin d'être acheminés à N'Djamena et pourront être rendus sur place en moins d'une heure.



L'appareil de biologie moléculaire permet également de diagnostiquer la charge virale de la tuberculose et le VIH.



La coordination nationale de riposte sanitaire a annoncé 47 nouveaux cas de coronavirus samedi dans l'Ennedi Est.