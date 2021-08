Tchad: la ville de Bongor menacée de disparition

La problématique de la gestion environnementale des berges du Logone devient de plus en plus préoccupante car depuis quelques années, on assiste à une dégradation importante et continuelle des ressources naturelles. Les sols en particulier, du fait des aléas climatiques et de la pression des différents utilisateurs.



L’érosion hydrique, résultant essentiellement de l’action agressive des eaux de ruissellement, entraine le transport et le dépôt des éléments fins du sol dans les retenus.



Les changements climatiques combinés aux nouveaux facteurs comme, la dégradation rapide des sols, l’évaporation et l’évapotranspiration, la pression animale et humaine peuvent accélérer ainsi le processus d’envasement et de sédimentation des berges du Logone.



Cette situation est renforcée par les phénomènes extrêmes dus aux changements climatiques telles les inondations quand elles entrainent la destruction de l’ouvrage.



Le régime des vents y est également élevé surtout en début de saison pluvieuse. Les températures élevées et la vitesse importante du vent ont pour conséquence une intense demande évaporatoire qui se traduit par une diminution rapide du stock d’eau.