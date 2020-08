Tchad : la ville de Goz Beida s'est mobilisée pour le 60e anniversaire de l'indépendance

Une cérémonie de prise d'armes a eu lieu mardi matin à la place de l'indépendance de Goz Beida, à l'occasion de la commémoration du 60ème anniversaire de l'indépendance.



L'évènement qui marque une date historique s'est déroulé en présence des autorités administratives, traditionnelles, militaires et civiles.



C'est le gouverneur de la province de Sila, le général Abdraman Ali Mahamat, qui a présidé la cérémonie. Il a été accueilli par le commandant de la zone de défense et de sécurité n°11, Ahmat Fougoumi, et a passé en revue les troupes.



Compte tenu de la crise sanitaire, les mesures barrières se sont imposées pour éviter une propagation de la pandémie de Covid-19.



Le gouverneur a procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs au monument aux morts et a fait observer une minute de silence en hommage à ceux qui ont lutté pour l'indépendance et l'intégrité du Tchad.



La cérémonie a été marquée par une présence massive du milieu associatif, de la société civile, des partis politiques et des citoyens.



Le défilé militaire et civil a mis un terme à la célébration.