Tchad : la ville de Kélo commémore la journée de la liberté

Le 32ème anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie est commémorée à Kelo, chef-lieu du département de la Tandjile Ouest. La cérémonie y relative a été présidée par le préfet du département de la Tandjilé Ouest, Doud Souleymane Ousmane.



Cette cérémonie a vu la présence des autorités administratives et militaires du département, et ceux de la commune. Il est 9 heures, lorsque le préfet habillé en boubou blanc, turban à la tête, canne en main, arrive, passe en revue les troupes, puis prend place à la tribune officielle. Aussitôt la cérémonie commence avec la levée de couleurs.



Après cette phase, le préfet Doud Souleymane Ousmane, devant une marée humaine, présente ses vœux les meilleures à la population de sa circonscription administrative et au peuple tchadien. Il rappelle le souvenir de feu Maréchal Idriss Deby Itno en ce jour du 1er décembre 1990 : « je ne vous ai apporté ni or, ni argent, mais la liberté. »



Cette liberté d'expression continue, martèle le préfet qui invite la laborieuse population de la Tandjilé Ouest, de soutenir la politique du président de Transition, pour la continuité de cette liberté. Il faut signaler que quelques établissements scolaires de la place, et les jeunes éleveurs du Mouvement patriotique du salut, se sont mobilisés pour donner un cachet particulier à cette cérémonie.