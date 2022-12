Tchad : la ville de Laï au rythme des festivités du 1er décembre

Une cérémonie commémorant la journée de la liberté et de la démocratie a été célébrée avec faste ce 1er décembre 2022 à Laï.



C'est à la place de l’indépendance que cette journée de la liberté a été célébrée, en présence des autorités administratives, civiles, militaires et traditionnelles ainsi que les délégués provinciaux et chefs de service de la Tandjilé.



A cette occasion, le gouverneur était entouré du secrétaire général de la province de la Tandjilé, Bachar Brahim Abakar, du secrétaire général provincial du Mouvement patriotique du salut (MPS) de la Tandjilé, Kemkil Adangran Benoît, et des officiers supérieurs de la province.



Après le passage en revue des troupes, constituées de l'armée nationale tchadienne, de la Gendarmerie nationale, de la Garde nationale et nomade du Tchad et de la Police municipale de Laï, le gouverneur a aussitôt procédé au dépôt d’une gerbe de fleurs au Monument aux morts, en signe de respect à la mémoire des martyrs.



Pour rappel, cela fait trois décennies déjà que le Tchad a accédé à la liberté et la démocratie. Elle a été proclamée lors de la prise de pouvoir par le MPS, le 1er décembre 1990. Cette commémoration de la journée de la liberté et de la démocratie a été couronnée par un grand défilé militaire et civile, très ovationné par le public.