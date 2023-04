Tchad : la ville de Moundou accueillera un grand Iftar pour renforcer la cohésion et le vivre-ensemble

Cette jeunesse consciente et attachée à son pays vise, à travers cette idée, à créer un environnement favorable pour un échange rentable avec la population tchadienne de tout âge, notamment les autorités, les sages, les étudiants, les élèves et toute personne qui se sent impliquée pour l'avenir de ce patrimoine commun.



L'idée principale est de mettre en place un modèle d'organisation tournant de cet Iftar dans toutes les provinces du Tchad afin d'impacter les mentalités et d'inciter à la cohabitation pacifique et au développement durable.



Pour cette édition, le choix s'est porté sur la ville de Moundou en raison de sa nature et de sa configuration cosmopolite. Au-delà de toutes les considérations sociales, la ville de Moundou représente un levier économique et culturel et possède également un grand chapitre dans l'histoire de notre pays. Cette partie de l'histoire nous permet de construire l'avenir de notre pays. "Nous souhaitons que les fruits récoltés de l'Iftar de solidarité de la ville de Moundou soient servis à la table de TOUS les Tchadiens. Le vivre ensemble, c'est des gestes simples qui touchent les cœurs, c'est partager ses joies et ses peines avec son prochain", indique Abdramane Kore, l'un des promoteurs de cette initiative.



Par ailleurs, il exhorte tous les Tchadiens à se joindre à eux pour cette action citoyenne afin qu'ensemble, ils œuvrent pour le rapprochement des cœurs et pour la cohabitation harmonieuse. "Chaque Tchadien compte, chaque volonté compte et c'est ensemble que notre beau pays, berceau de l'humanité, sortira plus grandi", ajoute Abdramane Kore.



Les jeunes appellent les personnes de bonne volonté à contribuer à travers leur apport financier pour la réussite de cet événement en effectuant des transferts vers ces numéros : 69 11 67 23 (Côté Stock). Ces initiatives contribuent à la consolidation de la paix sociale et de l'unité nationale, et méritent d'être fortement encouragées par les différentes couches socio-professionnelles afin de préserver jalousement le caractère irrédentiste du Tchad.