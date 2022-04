Tchad : la ville de Pala arrosée par des pluies

Depuis trois jours, la ville de Pala et ses environs sont arrosés par des pluies. Ce samedi, autour de 11 heures, la population a été surprise d'avoir une fine et douce pluie favorisant un beau temps dans la ville, surtout pour les citoyens en Ramadan (les musulmans) et en Carême (les chrétiens).



Deux jours plutôt, la première pluie s'est abattue sur la ville et ses environs accompagnée d'un vent violent faisant des dégâts matériels. Ce sont des murs, des maisons écroulés et des arbres déracinés.



Ces premières pluies sont une alerte pour les paysans et les producteurs. Ils doivent désormais tout mettre en ordre pour les activités champêtres. D'autres personnes doivent également s'atteler à arranger les toitures de leurs cases et maisons. Avec le changement climatique qui s'impose, le début de la saison des pluies connait une instabilité d'année en année.