Tchad : la ville de Pala change de visage

Les travaux de bitumage de la route Kelo-Pala ont redémarré depuis quelques jours, dans la ville de Pala. L'entreprise en charge des travaux, Sogea Satom est sur place avec plusieurs machines qui font quelques travaux de terrassement.



Les travaux de déracinement d'arbres, et autres aménagements, ont commencé vers le gouvernorat, à l'entrée Est de la ville de Pala. Déjà, les responsables de l'entreprise ont attiré l'attention des citoyens sur les déviations et la circulation sur les lieux des travaux.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalé Pataïdang et le maire de la ville de Pala Tao Hindabo, ont mis en garde les personnes qui profitent de la situation pour détruire les arbres le long de la route, avant l'arrivée des engins de travaux.



Malgré cela, des personnes se disputent du bois de chauffe, là où les arbres sont détruits actuellement au quartier Yatelim de la ville Pala qui enregistre les travaux du passage de la route nationale.