Tchad : la ville de Sarh a un nouvel exécutif municipal

Depuis ce mardi 10 mai 2022, un nouvel exécutif municipal est à la tête de la ville de Sarh. C'est suite à une session extraordinaire du conseil municipal de cette commune, dirigée par le préfet du département du Barh, Koh Ramadan Djasria.



Cette session extraordinaire du conseil municipal de la ville de Sarh fait suite à une requête de plus des deux tiers des conseillers municipaux de la commune, adressée à l'autorité en charge de la tutelle, le préfet du département du Barh.



Et c'est après avoir mis sur pied une équipe de trois conseillers municipaux, pour diriger ces élections, que les conseillers municipaux de la ville de Sarh ont porté leur choix sur Mme Kabo née Rachel Souidna, comme nouveau maire de la ville de Sarh. Le poste de 1er adjoint au maire revient à Olila Ramadan, alors que Mme Altonan Marie Patrice est réélue encore 2ème adjoint, et Beadoumnagr Djingar comme 3ème adjoint.



Présent tout au long de ces élections, le préfet du département du Barh, Koh Ramadan Djarsia a d'abord précisé que cette assemblée extraordinaire se tient conformément à l'article numéro 036/PR/2018 du juin 2018, portant statut des collectivités autonomes, avant de féliciter et d’encourager tous les conseillers municipaux qui ont fait preuve de maturité et de sagesse, afin d'élire cette nouvelle équipe.



S'adressant au nouvel exécutif municipal, Ramadan Djarsia a indiqué que l'on ne vient pas à la mairie d'une ville pour s'enrichir, mais plutôt pour servir la population et être un catalyseur du développement local. Enfin, il leur a demandé de se mettre résolument au travail afin de redonner à Sarh, ses lettres de noblesse, comme ville accueillante et hospitalière.