Tchad : la ville de Sarh accueillera la SENAFET 2023

Les activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET) 2022 sont clôturées ce lundi 7 mars 2022 à Pala, chef-lieu de la province du Mayo Kebbi Ouest.



La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, Amina Priscille Longoh, annonce que la prochaine édition de la SENAFET va se dérouler à Sarh dans la province du Moyen Chari. Les manifestations festives se sont déroulées en présence du premier ministre de la transition Pahimi Padacké Albert et de plusieurs membres du gouvernement. C'est la ville d’Amdjarass dans l'Ennedi Est qui va accueillir les festivités 2023 de la fête de la femme rurale.



La cérémonie de clôture de cette SENAFET a été ponctuée des défilés militaires et civils des différents groupes des femmes constitués pour la cause.