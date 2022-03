Tchad : la ville de Sarh aux couleurs de la SENAFET

​Durant sept jours, les femmes de la province du Moyen-Chari auront a réfléchir sur des sujets riches et variés en lien avec le thème principal.



La SENAFET est un cadre de conscientisation des femmes sur leurs droits et devoirs. C'est également un partage d’expériences. Cette semaine doit pleinement jouer son rôle de tribune de revendication mais surtout d’affirmation des femmes. Cela ne pourrait se faire sans leur propre volonté et leur propre détermination, tout en sollicitant et en impliquant les hommes.



​La présidente du comité d’organisation de la SENAFET édition 2022 à Sarh, Mme Ngaro née Kodjigoto, a indiqué que l’édition de cette année se déroule dans un contexte d’incertitude pour les uns et de sacrifice pour les autres.



Elle a demandé à ses sœurs du Moyen-Chari de saisir cette opportunité pour exprimer aux autorités les souffrances qu’elles ressentent et leurs besoins à travers un cadre approprié et sincère.