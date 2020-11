Tchad : la ville de Sarh sera connectée à la fibre optique "d’ici 2021"

Le chef de l'État a formulé plusieurs promesses au cours de sa tournée dans la zone méridionale. Il a annoncé notamment que la ville de Sarh, chef-lieu du Moyen-Chari, sera connectée à la fibre optique d’ici 2021. Depuis plusieurs années, l'État tente de déployer la fibre optique sur l'ensemble du pays. Au delà du déploiement, il y a la question de l'opérationnalisation qui se pose.



Un projet de modernisation des infrastructures et des communications électroniques a été lancé en juillet 2020. Il comporte trois principales composantes dont la pose de la fibre optique sur une longueur de 2000 km qui permettra l’accès à internet haut débit pour l’ensemble des villes interconnectées.



En juillet 2019, Idriss Déby a inauguré au quartier Goudji, dans le 2ème arrondissement de N'Djamena, le réseau à fibre optique Tchad-Soudan, en marge du forum Tchad Numérique.



De Adré à N'Djamena, en passant par les grandes villes connectées à ce tronçon de 1050 km telles qu'Abéché, Oum Hadjer, Mongo, Massaguet, la fibre optique couvre au total 12 villes du pays qui doivent en principe bénéficier des services d'accès via les fournisseurs d'accès internet et opérateurs télécoms déjà implantés au Tchad.



Qu'est-il attendu de la fibre optique ?



Le réseau mobile sera de meilleure qualité avec le développement des services de télé-éducation, télé-médecine, e-commerce, sécurité, et mobile banking. Ce sont notamment des objectifs énumérés par le président de la République dans sa lettre circulaire de septembre, adressée au gouvernement pour la préparation du projet de budget de l'État de 2021.