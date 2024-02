Tchad : lancement à Ati de l’atelier sur les curricula en nutrition humaine

La bibliothèque de l'Université des Sciences et de Technologie d'Ati (USTA), a servi de cadre ce matin, au lancement de l'atelier de débriefing sur les curricula en nutrition humaine, à la Faculté de des Sciences Agroalimentaire et Agropastorales.



Cet atelier est organisé dans le cadre du projet de formation en nutrition, FORMAT-NUT, en partenariat avec le ministère en charge de l'Enseignement supérieur.



La formation œuvre pour la mise en place des curricula harmonisés, pour l'enseignement dans le domaine des sciences des aliments et nutrition, à l'endroit des enseignants chercheurs de l'USTA. Elle a pour objectif d'informer, ou rappeler les enseignements, sur la filière nutrition humaine en général, le système LMD, la maquette de la licence en technologies agroalimentaires de l'USTA. Il s’agit également d’échanger sur les possibilités de révision de curricula, en tenant compte de la nutrition sensible et spécifique, les modalités de stages et perspectives, pour l'animation de la filière nutrition et technologies alimentaires.



Lançant les travaux de l'atelier, le président de l'USTA, Moutede-Madji Vencent a souligné que la faculté des sciences de la santé humaine (FSSH) de l'Université de N'Djamena, point focal du projet FORMAT-NUT pour l'enseignement supérieur, en partenariat avec le ministère en charge de l'enseignement supérieur, a déjà élaboré et validé la maquette de la licence en nutrition et diététique, pour les facultés des sciences de la santé de l'Université de N'Djamena, l'Université Adma Barka d'Abeché, ainsi que pour l'Institut national supérieur de sciences agronomiques et de technologies de Laï.



A cet effet, il est prévu de briffer les enseignants chercheurs de l’USTA, sur le programme et le contenu des cours de nutrition humaine d'une manière générale, pour le niveau licence.



Il a invité les participants à suivre avec beaucoup d'intérêt, les informations qui seront partagées par les experts, utiles pour le renforcement de la nutrition au Tchad, et particulièrement les connaissances et pédagogies, en relation avec la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et à produire à l'issue de cette formation, une offre de formation sur la notation avec celle de l'Université de N’Djamena, d'Abéché et de l'Institut de Laï.



Enfin, le président de l'USTA Moutede-Madji Vencent, a remercié le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le projet FORMA-NUT et les experts formateurs venus de N’Djamena pour la tenue de cet atelier. Il faut rappeler que cet atelier est prévu pour trois jours.