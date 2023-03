Tchad : lancement à Mao du projet de recherche sur la gestion intégrée du bétail au Kanem et Bahr Elgazel

Le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassan Jogoï, a procédé ce mardi 21 mars 2023, au lancement officiel à Mao du projet de recherche sur la gestion intégrée du bétail pour la nutrition des enfants de moins de cinq ans, au Kanem et Bahr Elgazel.



C’était au CLAC de Mao, en présence des autorités administratives, traditionnelles, militaires, des représentants des ONG nationales et internationales, des représentants de la société civile et des experts venus des USA et de l'Europe.



L'objectif du projet est d'informer et de sensibiliser les partenaires et les acteurs multisectoriels, sur ses différentes composantes, les actions prioritaires à mener, ainsi que le protocole de recherche adapté. En outre, sa tenue constitue également une opportunité de réunir les principaux acteurs autour des thématiques majeures et d'actualité sur la lutte contre l'insécurité alimentaire et de l'éradication de la malnutrition infantile au Tchad.



Ce projet de recherche est financé par le gouvernement américain, à travers le bureau des affaires humanitaires de l'USAID, et sera mis en œuvre par la FAO, en étroit collaboration avec le gouvernement du Tchad.



Par ailleurs, ce projet contribuera à améliorer la nutrition des enfants tchadiens, à travers une évaluation de trois types d'intervention visant à améliorer substantiellement la santé et l'alimentation du bétail, le traitement des eaux, de boissons et la sensibilisation des populations en matière de nutrition. Selon le chef d'antenne de la FAO de Mao, Dr Belembaye Torgongar,



il a ajouté que pendant cet atelier d’un jour, les experts de la FAO passeront pour présenter les objectifs, les attentes du projet et aussi les résultats de l'enquête Baseline, réalisée à la fin de l'année 2022, et qui constitue la base de données de ce projet de recherche Dans son mot du lancement des travaux, le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassan Jogoï, a remercié les participants et leur demande de bien suivre l'atelier.



Il a aussi rappelé que l'engagement de la FAO visant à produire des évidences, pour éclairer les interventions en matière de nutrition, est primordial pour assurer une protection et une meilleure croissance des enfants. Cette approche est parfaitement alignée aux objectifs du développement durable à l'horizon 2020.



Enfin, il a enfin remercié le gouvernement des USA, à travers l'Agence pour le développement international des USA, pour avoir accepté de financer le projet qui répond aux besoins des populations tchadiennes. La cérémonie a pris fin par une photo de famille.