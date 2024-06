Tchad : lancement d’un atelier de formation sur la "Création et animation d'espaces de dialogue citoyen" à Mongo

Dans son allocution d'ouverture, Madame Fatimé Gali, Coordinatrice du Réseau des Organisations Féminines du Guera, a adressé ses remerciements aux partenaires techniques et financiers pour leur appui à la mise en œuvre de cet atelier de formation. Elle a situé le contexte de l'atelier, en soulignant le rôle crucial des organisations féminines dans la promotion d'une gouvernance locale inclusive et participative. Elle a mis en exergue l'importance de la création et de l'animation d'espaces de dialogue citoyen comme outils de concertation et de prise de décision collective.



Cet atelier a pour but de renforcement des capacités des organisations féminines du Guera en matière de création et d'animation d'espaces de dialogue citoyen, de renforcer les capacités des participantes en matière de conceptualisation et de mise en œuvre d'espaces de dialogue citoyen, de développer des compétences techniques en animation et facilitation de processus participatifs et d’outiller les participantes en vue de l'élaboration de plans d'action concrets pour la création et la pérennisation d'espaces de dialogue citoyen dans leurs communautés.



Le succès de cet atelier de formation réside dans la participation active des femmes du Guera et dans l'engagement des parties prenantes. Les connaissances et les compétences acquises par les participantes contribueront indéniablement à la promotion d'une citoyenneté active, d'une gouvernance inclusive et d'un développement durable dans le département du Guera.