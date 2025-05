Tchad : lancement d’un atelier de formation sur la prévention et la gestion des conflits à Mao

Le secrétaire général de la province du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, a lancé, ce mardi, au Centre de Lecture et d'Animation Culturelle (CLAC) de Mao, un atelier de formation destiné aux acteurs impliqués dans la prévention et la gestion des conflits.



Cet atelier porte sur les techniques de prévention et de gestion des conflits liés à la transhumance dans la province du Kanem. Pendant deux jours, 24 participants et participantes, issus de différentes organisations de la société civile, ainsi que des leaders religieux et coutumiers, prendront part à cette formation.



Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Paix, Transhumance et Économie Pastorale (PETRADEP), qui vise à améliorer et valoriser la contribution de l'économie pastorale et du secteur de l'élevage à la consolidation de la paix, à la transformation des systèmes alimentaires durables et à une croissance verte inclusive dans les pays bordant le Lac Tchad (Tchad, Niger, Nigeria et Cameroun).



Ce projet est cofinancé par le gouvernement allemand (BMZ) et l'Union européenne, et mis en œuvre par la GIZ. À cet effet, cet atelier se tiendra également dans les départements du Kanem-Nord (Nokou), du Kanem-Ouest (Rig-Rig) et du Kanem-Sud (Mondo).